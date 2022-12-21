Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На новогодние и рождественские праздники состоятся паровозные туры из Ростова в Таганрог

2022-12-21 11:22
На новогодние и рождественские праздники состоятся паровозные туры из Ростова в Таганрог
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать на маршруте Ростов – Таганрог в новогодние и рождественские праздники. В поездку на ретросоставе можно будет отправиться 24 и 25 декабря, а также 4, 5 и 8 января. В связи с большим спросом на маршруте будет курсировать состав с пятью вагонами.

Отправляться ретропоезд будет с вокзала Ростов-Пригородный в 09:32, прибывать в Таганрог – в 11:43. В обратном направлении поезд отправится в 16:30 и прибудет в Ростов в 18:30.

Напомним, что билеты можно приобрести в пригородных кассах и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» не ранее, чем за 10 суток до даты отправления поезда, по документу, удостоверяющему личность.

Стоимость проезда по полному тарифу в одну сторону составляет 129,5 рублей. Для студентов и школьников действует 50% скидка. Дети до 7 лет могут совершить поездку бесплатно без предоставления отдельного места и при условии сопровождения взрослого, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

