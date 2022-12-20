Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать в новогодние каникулы

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул ОАО «ЖД» увеличивает число рейсов высокоскоростных поездов «Сапсан».
Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать 29 и 30 декабря 2022 года, а также со 2 по 8 января 2023 года по следующему расписанию:
Санкт-Петербург – Москва
|
№ поезда
|
Даты курсирования
|
Отправление
|
Прибытие
|
Остановки
|
765
|
29 и 30 декабря
2, 3, 4, 5, 6, 7 января
|
11:10
|
14:53
|
Чудово, Бологое
|
771
|
8 января
|
15:00
|
18:55
|
Бологое, Тверь
Москва – Санкт-Петербург:
|
№ поезда
|
Даты курсирования
|
Отправление
|
Прибытие
|
Остановки
|
786
|
29 и 30 декабря
2, 3, 4, 5, 6, 7 января
|
21:00
|
00:48
|
Без остановок
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.