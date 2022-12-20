Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать в новогодние каникулы

16:46

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул ОАО «ЖД» увеличивает число рейсов высокоскоростных поездов «Сапсан».

Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать 29 и 30 декабря 2022 года, а также со 2 по 8 января 2023 года по следующему расписанию:

Санкт-Петербург – Москва

№ поезда Даты курсирования Отправление Прибытие Остановки 765 29 и 30 декабря 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 11:10 14:53 Чудово, Бологое 771 8 января 15:00 18:55 Бологое, Тверь

Москва – Санкт-Петербург:

№ поезда Даты курсирования Отправление Прибытие Остановки 786 29 и 30 декабря 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 21:00 00:48 Без остановок

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.