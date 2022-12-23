Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московском вокзале Санкт-Петербурга установлен арт-объект, посвященный туристу

2022-12-23 14:55
23 декабря на территории Московского вокзала открыли арт-объект, посвященный туристу Санкт-Петербурга. Скульптурная композиция изображает семью туристов, которые приехали посмотреть Северную столицу.

Место установки выбрано неслучайно: Московский вокзал на протяжении всей своей истории служит воротами в центр Петербурга и первым местом, откуда начинается знакомство с ним у тех, кто приезжает в город по железной дороге.

«Московский вокзал сам по себе является объектом культурного наследия. Это самый крупный вокзал на Северо-Западе, который обеспечивает более 40% всего пассажиропотока в Санкт-Петербургском узле. В год он встречает и отправляет более 30 млн пассажиров. Неслучайно этот арт-объект установлен именно здесь», – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

По словам руководителя ОЖД, в уходящем году активно развивались направления внутреннего туризма. При взаимодействии с городским правительством реализуется большое количество проектов, среди которых мультимодальные маршруты, ретропоезда, курсирование туристических вагонов. Важным событием стал запуск в декабре тактового движения из Петербурга в Павловск, что, в том числе, повысит туристическую привлекательность данного направления. В предстоящем году будет продолжена совместная с регионами работа в рамках развития внутреннего туризма не только в Санкт-Петербурге, но и на всем Северо-Западе.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил плодотворное сотрудничество с ОАО «ЖД», благодаря которому доступность Петербурга для туристов с каждым годом улучшается.

Арт-объект создан при участии ОАО «ЖД» и городского комитета по развитию туризма под брендом Санкт-Петербурга в рамках комплекса мероприятий под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Располагается композиция во дворе Московского вокзала рядом с кассовым залом дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

