Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый железнодорожный маршрут свяжет Узловую с Москвой с 26 декабря

2022-12-23 13:49
Новый железнодорожный маршрут свяжет Узловую с Москвой с 26 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 26 декабря между Узловой и Павелецким вокзалом Москвы по рабочим дням будет курсировать современный рельсовый автобус РА-3. Запуск нового маршрута стал возможен благодаря совместным усилиям Московской железной дороги, правительства Тульской области и АО «ЦППК».

Из Узловой поезд будет отправляться в 03:54, из Москвы – в 19:14. Время в пути составит 3 часа 47 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бобрик-Донской, Новомосковск-1 и Венёв.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» – это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты. В Тульской области такой подвижной состав начнет эксплуатироваться впервые.

23 декабря на Московском вокзале Тулы состоялась презентация рельсового автобуса РА-3 «Орлан», в которой приняли участие заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, министр транспорта Тульской области Родион Дудник, директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru