Новый железнодорожный маршрут свяжет Узловую с Москвой с 26 декабря

13:49

С 26 декабря между Узловой и Павелецким вокзалом Москвы по рабочим дням будет курсировать современный рельсовый автобус РА-3. Запуск нового маршрута стал возможен благодаря совместным усилиям Московской железной дороги, правительства Тульской области и АО «ЦППК».

Из Узловой поезд будет отправляться в 03:54, из Москвы – в 19:14. Время в пути составит 3 часа 47 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бобрик-Донской, Новомосковск-1 и Венёв.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» – это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты. В Тульской области такой подвижной состав начнет эксплуатироваться впервые.

23 декабря на Московском вокзале Тулы состоялась презентация рельсового автобуса РА-3 «Орлан», в которой приняли участие заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, министр транспорта Тульской области Родион Дудник, директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.