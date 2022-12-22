ЖД перевезли миллиардного пассажира в пригородном сообщении в этом году

19:35

Миллиардным пассажиром 2022 года в пригородном сообщении на сети российских железных дорог стала Виктория Сырбу. Свой счастливый билет она приобрела на вокзале Ростов-Пригородный на поезд Ростов – Азов до станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ЖД».

«Я часто пользуюсь пригородными поездами. Электричкой удобно ездить на учебу. И еще здесь я подружилась с такими же студентами, как я», – поделилась Виктория, студентка 1 курса Ростовского автодорожного техникума.

Ей вручили сертификат, подтверждающий статус миллиардного пассажира, и памятные подарки. Помимо этого, юбилейному пассажиру подарили золотой абонемент, который дает право бесплатного ежедневного проезда пригородным поездом по любому выбранному маршруту в течение одного месяца.

Отметим, что последний раз свыше миллиарда пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на сети российских железных дорог было перевезено в доковидном 2019 году – 1,083 млрд человек (далее в 2020 – 804,5 млн, а в 2021 – 961,6 млн пассажиров).

