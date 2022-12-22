Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД перевезли миллиардного пассажира в пригородном сообщении в этом году

2022-12-22 19:35
ЖД перевезли миллиардного пассажира в пригородном сообщении в этом году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Миллиардным пассажиром 2022 года в пригородном сообщении на сети российских железных дорог стала Виктория Сырбу. Свой счастливый билет она приобрела на вокзале Ростов-Пригородный на поезд Ростов – Азов до станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «ЖД».

«Я часто пользуюсь пригородными поездами. Электричкой удобно ездить на учебу. И еще здесь я подружилась с такими же студентами, как я», – поделилась Виктория, студентка 1 курса Ростовского автодорожного техникума.

Ей вручили сертификат, подтверждающий статус миллиардного пассажира, и памятные подарки. Помимо этого, юбилейному пассажиру подарили золотой абонемент, который дает право бесплатного ежедневного проезда пригородным поездом по любому выбранному маршруту в течение одного месяца.

Отметим, что последний раз свыше миллиарда пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на сети российских железных дорог было перевезено в доковидном 2019 году – 1,083 млрд человек (далее в 2020 – 804,5 млн, а в 2021 – 961,6 млн пассажиров).

Для удобства и комфорта пригородных пассажиров холдинг «ЖД»:

  • ведет непрерывную работу по совершенствованию услуг и сервисов, например, упрощается покупка билетов, в том числе для льготников, расширяются каналы их оплаты и т. д.;
  • прорабатывает и запускает новые пригородные и внутригородские маршруты. В 2022 году маршрутную сеть пополнило около 20 новых направлений, например, Архангельск – Исакогорка, Морино – Старая Русса, Екатеринбург – Михайловский завод, Пермь-II – Чусовская, Воронеж – Касторная – Курск, Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Моховые Горы – Проспект Гагарина, Тамбов – Котовск, Екатеринбург – Красноуфимск;
  • обновляет подвижной состав – в этом году приобретено 498 новых вагонов для пригородных поездов в российских регионах: 90 вагонов электропоездов переменного тока серии ЭП3Д, 130 вагонов электропоездов постоянного тока серии ЭП2Д, 26 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3, 157 вагонов локомотивной тяги, 95 вагонов электропоездов «Ласточка».
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru