Более 420 личных транспортных средств перевезено вагоном-автомобилевозом на Дальневосточной железной дороге с начала 2022 года

2022-12-26 10:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2022 в рамках сервиса, предоставляемого Дальневосточным филиалом АО «Федеральная пассажирская компания», в специализированном вагоне-автомобилевозе, который курсирует в составе пассажирского поезда дальнего следования № 663/664 сообщением Хабаровск – Чегдомын, перевезено 428 автомобилей, из них по направлению Новый Ургал – Хабаровск – 173, обратно – 255.

В связи с востребованностью услуги вагон-автомобилевоз в 2023 году продолжит курсировать с прежней периодичностью – 2 раза в неделю.

Услуга, запущенная на ДВЖД весной 2021 года, предназначена для тех, кто отправляется в командировки или отпуск, а также переезжает в другой город. Сервис позволяет быстро и безопасно перевезти личный автомобиль или мотоцикл. В специальном вагоне-автомобилевозе одновременно можно перевозить от 3 до 4 автомобилей (в зависимости от их габарита) или 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными креплениями для транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Железнодорожники организуют погрузку и выгрузку автомобиля, сопровождают его в пути, обеспечивают сохранность машины и личных вещей отправителя. При необходимости можно приобрести билет на этот же поезд и следовать вместе с автомобилем до станции назначения. Для оформления услуги пассажирам необходимо обратиться в багажную кассу на железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1 или в билетную кассу вокзала Новый Ургал, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

