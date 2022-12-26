В период новогодних каникул пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года все калининградские пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

В частности, между Калининградом и Светлогорском назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:24, 13:00, 14:01, 15:30, 17:40 и 18:41, с Северного вокзала – в 16:42, из Светлогорска – в 07:39, 08:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12, 15:40, 16:42, 17:50, 18:54 и 20:12.

Из Калининграда в Зеленоградск поезда будут отправляться с Южного вокзала в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:56, 18:49 и 19:55, в обратном направлении – в 07:45, 09:44, 11:15, 12:12, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:25.

В общей сложности, на Светлогорском и Зеленоградском направлениях на праздничной январской неделе каждые сутки будут курсировать 44 пригородных поезда.

На Мамоновском направлении 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января назначены поезд № 6305, который будет отправляться с Южного вокзала в 10:20 и прибывать в Мамоново в 11:31 (на 3 минуты позже, чем в действующем расписании), и поезд № 6308 (время отправления из Мамоново – 16:20 (на 2 минуты раньше), время прибытия на Южный вокзал не меняется – 17:29). Корректировка графика связана с назначением новой остановки на о. п. Ласкино.

На Багратионовском направлении 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 08:25, из Багратионовска в 14:14.

На направлении Советск – Калининград 31 декабря отправится только утренний поезд (отправление в 06:31), а 8 января – только вечерний (отправление в 18:05). Из Калининграда в Советск поезд назначен 8 января в 18:21.

С 9 января все пригородные поезда начнут курсировать по расписанию рабочего дня.

С расписанием движения пригородных поездов всех направлений можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.