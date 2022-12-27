Новые пригородные поезда назначены на Свердловской железной дороге с 1 января 2023 года

15:31

С 1 января 2023 года на Свердловской железной дороге назначены новые пригородные поезда. Для удобства жителей Свердловской области появятся прямой маршрут Серов – Карпинск (ранее пригородное железнодорожное сообщение на данном участке не осуществлялось), а также дополнительный поезд сообщением Егоршино – Алапаевск (количество рейсов на маршруте увеличится до 5 раз в день). Поезда будут курсировать ежедневно. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Пригородный поезд № 6955 Серов – Карпинск будет отправляться в 17:35 (здесь и далее – время местное), прибытие в 18:47. Обратный рейс № 6956 Карпинск – Серов будет отправляться в 06:01, прибывать в 07:14. Время в пути – 1 час 12 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Серов-Заводской, Серов-Сортировочный, Источник, о. п. Лобик, Красный Железняк, Воронцовка. Стоимость проезда по полному тарифу составляет 108 рублей.

Пригородный поезд № 6789 Егоршино – Алапаевск будет отправляться в 12:24, прибытие в 13:40. Обратно из Алапаевска поезд № 6790 будет отправляться в 13:54, прибывать в Егоршино в 15:09. Время в пути – 1 час 15 минут. Предусмотрены остановки на о. п. 125 км, Зыряновский, Коптелово, Катышка, Самоцвет, о. п. 161 км, о. п. Незевай, о. п. Лисава.

По просьбам пассажиров с 1 января увеличивается частота курсирования «Ласточек» сообщением Екатеринбург – Качканар (до 5 рейсов в день). До станции Качканар будет продлен маршрут электропоездов «Ласточка» № 7065/7070 Екатеринбург – Нижний Тагил – Екатеринбург. Отправление из столицы Урала в 14:38, из Качканара – в 14:51.

В Тюменской области маршруты пригородных поездов, ранее курсировавших до/от станции Озеро Андреевское, будут продлены до станции Богандинская.

Изменения начнут действовать с 1 января:

№ 6187 Богандинская – Тюмень – Ощепково (отправление в 20:47),

№ 6181 Богандинская – Тюмень – Талица (отправление в 08:15),

№ 6182 Ощепково – Богандинская (отправление в 04:17),

№ 7324 Ощепково – Богандинская (отправление в 16:54).

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления. Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.