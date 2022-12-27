В новогоднюю ночь поезда на МЦД будут курсировать до 3 часов ночи, на МЦК – круглосуточно

14:28

На участках МЦД-1 и МЦД-2 в новогоднюю ночь пригородные поезда будут курсировать до 3 часов ночи. МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с интервалом движения поездов 8 минут в попутном направлении. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь комфортно передвигаться по городу на «Ласточках».

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2023 года, режим работы МЦК продлен на один час – до 2 часов ночи, также с 8-минутным интервалом.

В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет организовано следующим порядком: