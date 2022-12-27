Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В новогоднюю ночь поезда на МЦД будут курсировать до 3 часов ночи, на МЦК – круглосуточно

2022-12-27 14:28
В новогоднюю ночь поезда на МЦД будут курсировать до 3 часов ночи, на МЦК – круглосуточно
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На участках МЦД-1 и МЦД-2 в новогоднюю ночь пригородные поезда будут курсировать до 3 часов ночи. МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с интервалом движения поездов 8 минут в попутном направлении. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь комфортно передвигаться по городу на «Ласточках».

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2023 года, режим работы МЦК продлен на один час – до 2 часов ночи, также с 8-минутным интервалом.

В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет организовано следующим порядком:

  • 30 декабря – расписанием пятницы;
  • 31 декабря и 7 января – расписанием субботы;
  • 8 января – расписанием воскресенья, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru