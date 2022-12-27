Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярская железная дорога завершила реконструкцию станции Злобино на городском маршруте Красноярска

2022-12-27 10:15
В рамках развития проекта «Городская электричка» КрасЖД реконструировала станцию Злобино, расположенную на правобережье Красноярска. Она является второй по пассажиропотоку на внутригородском маршруте. Ежедневно отсюда отправляются в поездки порядка 2 тыс. человек.

Благодаря модернизации появилась возможность принимать электропоезда на ближайший к вокзалу 1 путь, что создает более комфортные условия для пассажиров. Для этого специалисты изменили схему движения поездов через станцию: построили новый путевой съезд, позволяющий разделять потоки прибывающих составов.

Реконструкция повысила пропускную способность железнодорожного узла, расположенного на участке Транссиба с интенсивным движением.

Напомним: в настоящее время маршрут включает 30 остановочных пунктов, из них 9 – на направлении от станции Енисей до Дивногорска. Три станции – Красноярск, Красноярск Северный и Енисей – функционируют по принципу транспортно-пересадочных узлов.

В 2022 году городскими электропоездами Красноярска воспользовались 2 млн человек. Такой показатель достигнут впервые в истории проекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

