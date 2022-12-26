Станция Переделкино и вторая платформа на Минской в Москве открылись для пассажиров

17:17

В Москве завершились комплексная реконструкция станции Переделкино и строительство станции Минская перспективного МЦД-4. Остановочные пункты расположены на Киевском направлении Центрального транспортного узла – и с сегодняшнего дня пригородные поезда Киевского направления Московской железной дороги начали останавливаться у новых платформ.

С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров. Они также подвели итоги по строительству железнодорожных объектов в 2022 году и подписали график ввода новой инфраструктуры на 2023 год.

«Сегодня мы подводим итоги и подписываем график работ на следующий год. Этот год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые вокзалы, прокладывали новые пути и реконструировали существующие. Следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. Будут введены два мегапроекта – МЦД-3 и МЦД-4 – общей протяженностью 170 км, около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта», – сказал Сергей Собянин.

«Все задачи, поставленные в прошлом году, выполнены. Более 124 млрд рублей вложено в Центральный транспортный узел, что дает возможность комфортнее передвигаться жителям московской агломерации. В новом году запустим 14 новых станций. На грандиозное строительство запланирован уникальный объем инвестиций – более 130 млрд рублей, которые абсолютно преобразят возможности перемещения пассажиров», – сказал Олег Белозёров.

Глава ОАО «ЖД» отметил, что новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах Переделкино и Минская полностью готова к интеграции в МЦД-4, который уже в следующем году соединит Апрелевку и Железнодорожный, и соответствует самым современным требованиям комфорта и безопасности. По его словам, при строительстве использованы самые передовые отечественные технологии.

Реконструкция станции Переделкино началась в 2019 году. За это время для пассажиров был построен подземный вестибюль площадью 2,3 тыс. кв. м, обеспечивающий местным жителям безопасный переход через железнодорожные пути и удобный выход на две обновленные платформы, оборудованные навесами на всю длину, динамическими табло, лавочками и т. д. В вестибюле установлены турникеты и кассы, в том числе с заниженным окном для удобства маломобильных граждан, три лифта и четыре эскалатора, оборудованы санитарные комнаты и т. д.

На новой станции Минская введена в эксплуатацию вторая островная пассажирская платформа с навесом от осадков и вторая очередь крытого пешеходного перехода. Первый этап завершен в апреле текущего года, когда была построена новая платформа и пассажирский терминал со всем необходимым для удобства пассажиров, включая переход на одноименную станцию метро. Общая площадь остановочного пункта, таким образом, увеличилась на 2,8 тыс. кв. м, составив 7,4 тыс. кв. м. Ранее для организации движения поездов на этом участке была осуществлена надвижка однопутного путепровода для IV главного пути. Всего рядом с остановочным пунктом Минская построены 3 путепровода через Минскую улицу – двухпутный и два однопутных, а также поэстакадный вестибюль, который по принципу «Сухие ноги» соединен с одноименной станций метро Солнцевской линии.