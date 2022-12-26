«Ласточкам», курсирующим от Перми-2 по кольцу в сторону Перми-Сортировочной, добавлена остановка в районе КамГЭС

«Ласточкам», курсирующим от Перми-2 по кольцу в сторону Перми-Сортировочной, добавлена остановка в районе КамГЭС

16:44

СвЖД назначила остановку кольцевым «Ласточкам», курсирующим в сторону Перми-Сортировочной, в районе КамГЭС (на левом берегу Камы) на перегоне Кабельная – Левшино. По просьбам пассажиров дополнительная остановка с 26 декабря 2022 года введена для электропоездов № 6043/6044, № 6047/6048 и № 6049/6050 сообщением Пермь-2 – Пермь-Сортировочная – Левшино – Пермь-2.

Уточнить расписание электропоездов и оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Для кольцевых «Ласточек», курсирующих во встречном направлении, остановку в районе КамГЭС также планируется ввести в 2023 году, после обустройства еще одной пассажирской платформы.

Второй путь перегона Кабельная – Левшино был законсервирован в 1999 году из-за низкой интенсивности движения на участке. Поезда по этому пути не ходили более 20 лет. В 2022 году в рамках реализации совместного проекта ОАО «ЖД» и Пермского края «Компактный город», в соответствии с планами по развитию пригородных перевозок, Свердловская железная дорога провела капитальный ремонт перегона. Это дало возможность увеличить пропускную способность участка: по второму пути было открыто движение поездов.

Напомним: проект «Компактный город» направлен на интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской городской агломерации. Знаковым этапом реализации проекта стал запуск в апреле 2022 года «Ласточек» по кольцевому маршруту, соединяющему два берега Камы. Чтобы сделать маршрут более удобным для жителей правобережных микрорайонов Перми, СвЖД построила пассажирскую платформу на станции Кабельная, где с мая 2022 года останавливаются все кольцевые «Ласточки», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.