Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточкам», курсирующим от Перми-2 по кольцу в сторону Перми-Сортировочной, добавлена остановка в районе КамГЭС

2022-12-26 16:44
«Ласточкам», курсирующим от Перми-2 по кольцу в сторону Перми-Сортировочной, добавлена остановка в районе КамГЭС
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД назначила остановку кольцевым «Ласточкам», курсирующим в сторону Перми-Сортировочной, в районе КамГЭС (на левом берегу Камы) на перегоне Кабельная – Левшино. По просьбам пассажиров дополнительная остановка с 26 декабря 2022 года введена для электропоездов № 6043/6044, № 6047/6048 и № 6049/6050 сообщением Пермь-2 – Пермь-Сортировочная – Левшино – Пермь-2.

Уточнить расписание электропоездов и оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Для кольцевых «Ласточек», курсирующих во встречном направлении, остановку в районе КамГЭС также планируется ввести в 2023 году, после обустройства еще одной пассажирской платформы.

Второй путь перегона Кабельная – Левшино был законсервирован в 1999 году из-за низкой интенсивности движения на участке. Поезда по этому пути не ходили более 20 лет. В 2022 году в рамках реализации совместного проекта ОАО «ЖД» и Пермского края «Компактный город», в соответствии с планами по развитию пригородных перевозок, Свердловская железная дорога провела капитальный ремонт перегона. Это дало возможность увеличить пропускную способность участка: по второму пути было открыто движение поездов.

Напомним: проект «Компактный город» направлен на интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской городской агломерации. Знаковым этапом реализации проекта стал запуск в апреле 2022 года «Ласточек» по кольцевому маршруту, соединяющему два берега Камы. Чтобы сделать маршрут более удобным для жителей правобережных микрорайонов Перми, СвЖД построила пассажирскую платформу на станции Кабельная, где с мая 2022 года останавливаются все кольцевые «Ласточки», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru