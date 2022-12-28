Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В новогодние каникулы пригородные поезда Красноярской магистрали будут курсировать по специальному праздничному расписанию

2022-12-28 11:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На предстоящие новогодние каникулы, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, компанией «Краспригород» разработано специальное расписание движения пригородных и городских поездов.

В этот период почти все электропоезда будут ходить как в выходные дни. Корме того, у некоторых поездов изменятся дни курсирования.

Так, пригородные поезда Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск отправятся в рейс 31 декабря (суббота) вместо 1 января (воскресенье). Электропоезд Красноярск – Боготол выйдет на маршрут в субботу, 7 января (вместо пятницы, 6 января). Электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск будет курсировать 31 декабря (суббота) и 8 января (воскресенье).

На 30 декабря назначен дополнительный пригородный поезд Междуреченск – Лужба – Междуреченск.

В первые дни нового года (1 и 2 января), когда пассажиропоток минимален, некоторые электрички до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Боготол, Чунояр будут отменены.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих самые популярные маршруты, увеличится до 8-10.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать праздничный график при планировании поездок.

Уточнить расписание пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

