На вокзале Пермь-2 с 30 декабря изменится порядок прохода к поездам

2022-12-28 09:50
В соответствии с требованиями федерального законодательства (Федеральный закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ), в рамках реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности изменяется порядок прохода граждан к поездам на вокзальном комплексе Пермь-2. С 30 декабря попасть к пассажирским платформам можно будет только через здание вокзала, т. е. через пункт досмотра ручной клади и багажа. При входе в здание все прибывающие должны будут пройти через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов).

Согласно новой схеме организации пассажиропотока, вход в пешеходные тоннели для прохода к платформам главного и горнозаводского направлений также будет осуществляться только через здание вокзала. Свердловская железная дорога просит граждан отнестись с пониманием к необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (на вокзалах и станциях) и рекомендует пассажирам прибывать на вокзал заблаговременно.

В пункте досмотра работают несколько досмотровых комплексов, которые рассчитаны на одновременный комфортный пропуск большого числа людей. Тем не менее, процедура досмотра занимает определенное время.

Выход в город с территории вокзального комплекса для пассажиров прибывающих поездов и электричек будет осуществляться без досмотра (минуя досмотровые зоны вокзала, через пешеходные тоннели или по улице), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

