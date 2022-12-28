Сверддовская железная дорога назначила вечерний рейс ретропоезда «Уральский экспресс» по екатеринбургскому кольцу

09:27

По многочисленным просьбам пассажиров, в преддверии Нового года Свердловская магистраль назначила 29 декабря 2022 года новый (дополнительный) рейс туристического ретропоезда «Уральский экспресс» – «Вечерний кольцевой маршрут». Он пройдет по центру Екатеринбурга вдоль улицы Восточной через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка, обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала (ст. Екатеринбург-Пассажирский).

Состав ретропоезда на всем пути следования поведет легендарный ретроэлектровоз ЧС2, произведенный в 1960-е годы (известный как «Чебурашка»). Вагоны «Уральского экспресса» комфортны (СВ и люкс), интерьеры и экстерьер выполнены в стилистике начала XX века, предусмотрены вагон-ресторан и вагон-буфет. В пути можно отведать традиционные блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки (есть даже специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой, в которую загружены рассказы и интересные факты об истории железных дорог.

На станции Шувакиш для путешественников создана новогодняя атмосфера. Возле вокзала возвышается шестиметровая голубая ель, которую нарядили к празднику. На территории множество световых фигур, костровая чаша. Организованы специальные фотозоны и буфет. Здание ретровокзала и посадочная платформа повторяют облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Мебель и интерьеры выполнены по эскизам того времени. На платформе установлены деревянные навесы со скамейками, станционный колокол, часы.

Полная продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Расписание составлено таким образом, чтобы горожане успевали совершить поездку за настроением вечером после работы. Отправление «Уральского экспресса» – в 19:05 местного времени со станции Екатеринбург-Пассажирский, возвращение – в 21:40.

Стоимость билетов в вагон СВ – 799 рублей, в вагон-бар – 1299 рублей (включен депозит 500 рублей), полного купе в вагоне-люкс – 6800 рублей (включен депозит 2 тыс. рублей на 4 человек). Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

О назначении рейсов «Уральского экспресса» по вечернему кольцевому маршруту в 2023 году будет сообщено дополнительно.

Чтобы приобрести билет, необходимо задать на странице поиска маршрут Екатеринбург Пассажирский – Екатеринбург-Туристический, или пройти напрямую по ссылке, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.