Вокзалы и поезда холдинга «ЖД» станут площадками проведения новогодних и рождественских мероприятий

2022-12-27 16:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Большие и малые железнодорожные вокзалы, а также станции и транспортно-пересадочные узлы ОАО «ЖД» активно готовятся к празднованию Нового года и Рождества. В этом году, по традиции, они станут местами притяжения как местных жителей, так и туристов.

Здесь создается новогодняя праздничная атмосфера: фасады и интерьеры вокзальных комплексов декорируются праздничными украшениями, гирляндами и иллюминацией, устанавливаются новогодние ели и фотозоны в зданиях и на привокзальных территориях.

Кроме того, организуются тематические выставки (например, на вокзале Иваново пассажиры смогут посетить выставку «Путешествие в Рождество»), мастер-классы (на вокзале Улан-Удэ за три дня до нового года юные посетители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению игрушки). На некоторых привокзальных площадях открыты ледовые городки и катки (Шувакиш, Бикин, Великий Устюг). Также вокзальные комплексы станут площадками проведения праздничных мероприятий (на вокзале Шуя пройдут мероприятия в рамках фестиваля Русское Рождество», а на вокзале Кургана – всероссийская акция «Елка желаний») и т. д.

Кроме того, большие и малые вокзалы России продолжают встречать праздничный поезд Деда Мороза. Во время его стоянок для детей и взрослых на вокзалах организуют анимационные программы, проводят мастер-классы, работают ярмарки. Особое шоу ожидает зрителей в новогоднюю ночь на вокзале Великий Новгород, где пройдет самая масштабная программа в рамках проекта «Поезд Деда Мороза»; красочная программа планируется также на вокзале Новый Петергоф.

Праздничные мероприятия для пассажиров организуются и в поездах. Так, юные пассажиры поездов «Сапсан» сообщением Москва – Санкт-Петербург, «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Сортавала и «Рускеальский экспресс» сообщением Сортавала – Горный парк «Рускеала» стали участниками специальной акции «Волшебный рейс», получив приятные сюрпризы и подарки от Деда Мороза со Снегурочкой, которые сопровождали их в этих поездах.

Сладкие подарки получат и все маленькие пассажиры, отправившееся в поездку на скоростных поездах Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД» 31 декабря, 1 и 2 января, а также в новогоднюю ночь – на любом поезде дальнего следования АО «ФПК».

Вагоны поездов украшаются праздничной атрибутикой и иллюминацией. В меню вагонов-ресторанов и вагонов-бистро включены классические блюда из новогоднего меню, а в информационно-развлекательные системы будут загружены новогодние фильмы, аудиокниги, электронные книги и другой тематический контент.

Сюрпризы для пассажиров подготовили и пригородные перевозчики: различные конкурсы и новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры будут ждать пассажиров, отправляющихся пригородными поездами из Санкт-Петербурга, Калининграда, Уфы, Москвы, Самары, Иркутска и других российских городов. АО «Свердловская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» планируют для детей творческие мастер-классы. Кроме того, для маленьких пассажиров в 25 городах будет курсировать тематический поезд «Полярный экспресс», в пути следования поезда гостей ждет увлекательная интерактивная программа с участием сказочных персонажей.

