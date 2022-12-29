Пригородные «поезда-гирлянды» вышли на маршруты в Приморском и Хабаровском краях

В Хабаровске и Владивостоке на пригородные маршруты вышли электропоезда, оформленные светодиодной иллюминацией. Она создает праздничную атмосферу во время поездок.
В столице ДФО украшенная новогодними огнями электричка курсирует по маршруту Владивосток – Аэропорт Кневичи, в Хабаровском крае – из регионального центра до станции Вяземская.
Старт «поезду-гирлянде» в Приморье дали Дед Мороз и Снегурочка.
Праздничные электропоезда будут радовать пассажиров и дарить им хорошее настроение до завершения новогодних каникул, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.