Пригородные «поезда-гирлянды» вышли на маршруты в Приморском и Хабаровском краях

10:17

В Хабаровске и Владивостоке на пригородные маршруты вышли электропоезда, оформленные светодиодной иллюминацией. Она создает праздничную атмосферу во время поездок.

В столице ДФО украшенная новогодними огнями электричка курсирует по маршруту Владивосток – Аэропорт Кневичи, в Хабаровском крае – из регионального центра до станции Вяземская.

Старт «поезду-гирлянде» в Приморье дали Дед Мороз и Снегурочка.

Праздничные электропоезда будут радовать пассажиров и дарить им хорошее настроение до завершения новогодних каникул, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.