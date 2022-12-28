Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый остановочный пункт Южный парк открылся рядом с Казанью

2022-12-28 17:54
Новый остановочный пункт Южный парк открылся рядом с Казанью
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

28 декабря в Лаишевском районе Республики Татарстан открылся новый остановочный пункт Южный парк. Он расположен рядом с жилыми комплексами «Южный парк», «Времена года», «Спортивная» и селом Усады.

В торжественном открытии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «ЖД» Сергей Дорофеевский и начальник Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «ЖД» Роман Цуканов, а также руководство района и ППК АО «Содружество».

На новой платформе будут делать остановку все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Казань – Аэропорт – Казань.

Для удобства пассажиров на новой платформе размещена современная визуальная информация (лайт-боксы), светодиодное освещение. Также имеются два погодных модуля, лавочки и урны. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров. Кроме того, на ней выполнены элементы оригинального дизайна.

«В Татарстане почти 6 млн пассажиров в год пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта, поэтому мы должны сделать все, чтобы им было комфортно и удобно», – отметил Сергей Дорофеевский.

О. п. Южный парк построен с применением композитных материалов, что позволило возвести его в кратчайшие сроки. Большим плюсом таких быстровозводимых конструкций является то, что они не требуют предоставления технологических «окон» (перерывов в движении поездов), а значит строительство не приносит временных неудобств пассажирам. Платформы такого типа отличаются простотой сборки, при которой не требуется использование тяжелой строительной техники, а применяемые материалы являются долговечными.

Первая подобная платформа на ГЖД открылась в прошлом году в Ижевске на вновь введенном остановочном пункте Лесозаводская, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

