С 9 января на маршруте Таганрог – Матвеев Курган – Таганрог назначен утренний поезд

2022-12-30 14:02
С 9 января на маршруте Таганрог – Матвеев Курган – Таганрог назначен утренний поезд
С 9 января по многочисленным просьбам пассажиров на маршруте Таганрог – Матвеев Курган – Таганрог назначается утренний пригородный поезд.

Со станции Таганрог состав будет отправляться в 05:00. В пути предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах Красный котельщик, Мебельный Комбинат, Марцево, Кошкино, о. п. 1262 км, Неклиновка, Северо-Покровское, Ряженное, Миусский, Колесниковский. Прибытие на станцию Матвеев Курган в 05:58.

В обратный рейс электропоезд отправится в 06:21 и прибудет на станцию Таганрог в 07:17.

Пригородный состав будет ходить по рабочим дням с понедельника по пятницу.

Стоит отметить, что со станции Таганрог этот же состав будет отправляться в 07:32 в Ростов-на-Дону. Таким образом, у пассажиров, желающих уехать в данном направлении, будет возможность сделать это без пересадки.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте АО «СКППК» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

