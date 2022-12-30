На вокзале в Нерюнгри открылась касса для оформления билетов на самолеты и автобусы

На вокзале в Нерюнгри открылась касса для оформления билетов на самолеты и автобусы

10:24

На Дальневосточной железной дороге на вокзале Нерюнгри открылась мультикасса, которая позволит пассажирам выбирать более эффективные маршруты и экономить время при планировании поездок с пересадками. Благодаря новому сервису можно оформить билеты на автобус или самолет в одной кассе.

Универсальная касса на станции Нерюнгри стала второй по счету на ДВЖД. Первая мультикасса появились летом 2022 года в Уссурийске. Сервис пользуется популярностью у пассажиров и позволяет приобрести билеты на автобус, самолет и аэроэкспресс.

Планируется открытие подобных касс на вокзалах в Хасане, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.