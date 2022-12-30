Пассажиры смогут купить билеты на пригородные поезда в Башкирии по специальному тарифу в мобильном приложении

09:23

С 1 января 2023 года в Республике Башкортостан пассажирам будет предоставлена возможность купить билет на пригородные поезда по специальному тарифу при оформлении проездного билета через приложение «ЖД Пассажирам». При этом выгода составит до 18% для платной категории пассажиров.

Решение принято на законодательном уровне Государственным комитетом Республики Башкортостан по инициативе Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская ППК».

Кроме экономии при приобретении билета через приложение «ЖД Пассажирам», основными преимуществами перехода на цифровые сервисы для пассажиров являются бесконтактное обслуживание и доступ к услуге круглосуточно.

Отметим, что с начала года через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» в Башкирии было приобретено свыше 121 тыс. билетов на пригородные поезда, что в 5 раз превышает аналогичный показатель 2021 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.