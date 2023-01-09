Расписание некоторых пригородных поездов трех радиальных направлений Московской железной дороги изменится в январе в связи с модернизацией инфраструктуры

12:19

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменится в январе в связи с реконструкцией и строительством двух станций МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2.

Так, на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД, где возводится новая станция МЦД-1 Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены 10-13 и 22-27 января преимущественно в ночное время – с 01:20 до 05:20, когда пассажиропоток минимален. На период работ движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Для проведения работ на реконструируемой станции МЦД-1 Лианозово, где началось строительство новой платформы для поездов в направлении Москвы, а также продолжается возведение северного вестибюля, «окна» назначены 13-15, 20-22 и 27-29 января в интервале между 23:30 и 05:50.

На перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2 с 10 по 20 января преимущественно в ночное время – с 00:01 до 05:20 – продолжатся работы по модернизации объектов энергообеспечения. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.