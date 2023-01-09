С 9 января на Светлогорском направлении Калининградской магистрали назначается дополнительный вечерний поезд

09:30

С 9 января на направлении Светлогорск – Калининград назначен еще один вечерний поезд, который будет отправляться со станции Светлогорск-2 по рабочим дням в 20:50 и следовать со всеми остановками до Южного вокзала.

Еще один «рабочий» вечерний поезд на этом направлении (время отправления из Светлогорска – в 19:33) теперь также следует до Южного вокзала.

Первый утренний поезд с Южного вокзала до о. п. Киевская (отправление – в 07:07, прибытие – в 07:11) с 9 января отменяется по причине низкого пассажиропотока.

С расписанием движения пригородных поездов всех направлений можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.