Свердловская железная дорога назначила рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» по вечернему кольцу на Старый Новый год

2023-01-10 12:19
Свердловская железная дорога назначила рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» по вечернему кольцу на Старый Новый год
12 и 13 января Свердловская магистраль назначила специальные рейсы туристического ретропоезда «Уральский экспресс» по Екатеринбургу. В увлекательную поездку приглашаются желающие отпраздновать Старый Новый год в уникальном поезде.

Маршрут пройдет по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка, обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала (ст. Екатеринбург-Пассажирский).

Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление – в 19:05 по местному времени со станции Екатеринбург-Пассажирский, возвращение – в 21:40.

В пути можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки (есть специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажи уже открыты. При покупке нужно выбрать дату – 12 или 13 января, указать станцию отправления – Екатеринбург-Пассажирский и станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический.

Состав ретропоезда на всем пути следования поведет легендарный ретроэлектровоз ЧС2, произведенный в 1960 годы (известный как «Чебурашка»). Вагоны «Уральского экспресса» комфортны (СВ и люкс), интерьеры и экстерьер выполнены в стилистике начала XX века. Предусмотрены вагон-ресторан и вагон-буфет.

На станции Шувакиш для путешественников создана новогодняя атмосфера. Возле вокзала возвышается шестиметровая голубая ель, которую нарядили к празднику. На территории множество световых фигур, костровая чаша. Организованы специальные фотозоны, буфет.

Здание ретровокзала и посадочная платформа повторяют облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Мебель и интерьеры выполнены по эскизам того времени. На платформе установлены деревянные навесы со скамейками, станционный колокол, часы. В вечернее время ретровокзал, украшенный декоративной новогодней подсветкой, становится сказочным и уютным, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

