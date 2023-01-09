Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 9 января возобновляется прямое железнодорожное сообщение между станциями Бугульма и Кандры

2023-01-09 16:52
С 9 января возобновляется прямое железнодорожное сообщение между станциями Бугульма и Кандры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 января рельсовый автобус связал прямым беспересадочным сообщением административные центры республик Башкортостан и Татарстан.

Согласно расписанию, ежедневно рельсовый автобус № 6791/6793 будет отправляться со станции Кандры в 04:59 и 13:27, в обратном направлении из Бугульмы – в 08:01 и 17:26. Время в пути составит 2 часа 12 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Бикметово, Усень, о. п. 1352 км, Туймазы, Исметово, Уруссу, Ютаза, о. п. 1302 км, о. п. 1283 км.

На территории, по которой пролегает маршрут, проживают более 400 тыс. человек, для которых прямое и удобное железнодорожное сообщение обеспечит безопасное и комфортное передвижение между населенными пунктами.

Действуют все федеральные льготы, а также скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru