С 9 января возобновляется прямое железнодорожное сообщение между станциями Бугульма и Кандры

16:52

9 января рельсовый автобус связал прямым беспересадочным сообщением административные центры республик Башкортостан и Татарстан.

Согласно расписанию, ежедневно рельсовый автобус № 6791/6793 будет отправляться со станции Кандры в 04:59 и 13:27, в обратном направлении из Бугульмы – в 08:01 и 17:26. Время в пути составит 2 часа 12 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Бикметово, Усень, о. п. 1352 км, Туймазы, Исметово, Уруссу, Ютаза, о. п. 1302 км, о. п. 1283 км.

На территории, по которой пролегает маршрут, проживают более 400 тыс. человек, для которых прямое и удобное железнодорожное сообщение обеспечит безопасное и комфортное передвижение между населенными пунктами.

Действуют все федеральные льготы, а также скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.