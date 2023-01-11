Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

6,4 млн пассажиров путешествовали на поездах дальнего следования холдинга «ЖД» в новогодние праздники

2023-01-11 18:41
6,4 млн пассажиров путешествовали на поездах дальнего следования холдинга «ЖД» в новогодние праздники
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В дни новогодних праздников, с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, поездами дальнего следования холдинга «ЖД» воспользовались 6,4 млн человек, что на 19,5% больше, чем в новогодние праздники прошлого года, в том числе с 1 по 8 января – более 3,4 млн пассажиров (+19,9% к прошлому году).

Пиковыми датами отправления пассажиров стали 30 декабря 2022 года (489 тыс. пассажиров) и 5 января 2022 года (455,3 тыс. человек).

Для удовлетворения спроса на перевозки было назначено порядка 1,5 тыс. дополнительных поездов дальнего следования, что более чем в 2 раза превышает показатели прошлого года.

Большим спросом в новогодние праздничные дни пользовались поезда с дневным режимом пропуска и двухэтажные поезда. Так, перевозки дневными поездами к уровню новогоднего праздничного периода прошлого года выросли на 6,3%, составив почти 1 млн пассажиров, двухэтажными – на 36,2%, составив почти 600 тыс. человек.

Пассажирообразующими направлениями с наибольшим приростом спроса к уровню прошлого года стали Анапа – Москва (рост – в 2,6 раза к уровню 2021/2022 года), Адлер – Москва (в 2,3 раза), Орск – Москва (в 1,7 раза), Волгоград – Нижневартовск (в 1,7 раза), Санкт-Петербург – Самара (в 1,7 раза), Санкт-Петербург – Адлер (в 1,5 раза), Москва – Новороссийск (в 1,5 раза), Москва – Кисловодск (в 1,3 раза), Москва –Санкт-Петербург (в 1,3 раза).

Популярными у пассажиров в новогодние праздничные дни были и туристические маршруты. Так, в эти даты было организовано свыше 30 туристических поездов в дальнем следовании и свыше 40 – в пригородном сообщении.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru