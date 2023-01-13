Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный поезд сообщением Набережные Челны – Бугульма назначен в Республике Татарстан

2023-01-13 15:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 января 2023 года для удобства пассажиров назначен новый пригородный поезд между станциями Набережные Челны и Бугульма. Рельсовые автобусы по данному маршруту будут курсировать по субботам и воскресеньям.

По маршруту Набережные Челны – Бугульма пригородный поезд № 6765/6766 будет отправляться в 06:34 и прибывать в 11:23. Обратно поезд № 6767/6768 отправится со станции Бугульма в 12:53 и прибудет в Набережные Челны в 17:20.

Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Базаровка, Акбаш, Аккуль, Ялан, Письмянка, Ватан, Миннибаево, Кульшарипово, Альметьевская, Акташ, Маврино, Светлое Озеро, Заинская ГРЭС, Заинск, Старый Токмак, Зыча, Нижние Лузы, Бегишево, Авлаш, Никашновка и Круглое Поле.

Время указано местное.

Действуют все федеральные и региональные льготы.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

