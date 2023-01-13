Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов МЦК между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января

2023-01-13 10:46
Движение поездов МЦК между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов МЦК между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями.

Новый тоннель длиной 30 м в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу и выйти на Проектируемый проезд. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро «Международная» и МЦК Деловой центр. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро.

В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра. Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 03:00 21 января до 03:00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

В течение суток «Ласточки» на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда будут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты.

В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построены две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях – Кутузовская и Поклонная. Движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru