Движение поездов МЦК между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января

10:46

Движение поездов МЦК между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями.

Новый тоннель длиной 30 м в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу и выйти на Проектируемый проезд. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро «Международная» и МЦК Деловой центр. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро.

В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра. Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 03:00 21 января до 03:00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

В течение суток «Ласточки» на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда будут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты.

В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построены две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях – Кутузовская и Поклонная. Движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.