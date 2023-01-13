Электропоезд последнего поколения выйдет на маршруты Красноярской железной дороги, соединяющие Хакасию и Кемеровскую область

10:37

13 января на железнодорожном вокзале Абакана состоялась презентация комфортабельного электропоезда отечественного производства, который будет курсировать по маршрутам Красноярской железной дороги, соединяющим Хакасию и Кемеровскую область.

Это первый электропоезд новой серии, поступивший в регион. Он будет обеспечивать перевозку пассажиров на участках от Абакана до Бискамжи в Хакасии и от Бискамжи до Междуреченска (Кемеровская область). Это социально значимое направление, обладающее высоким туристическим потенциалом.

«Электричками на маршруте Абакан – Бискамжа ежедневно пользуются до 250 жителей Хакасии, которые едут на работу, в медицинские учреждения. От Бискамжи в сторону Междуреченска начинаются заповедные места Кузнецкого Алатау. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей активного отдыха на природе: в летнее время пассажиропоток здесь возрастает в 4 раза. Уверен, что пассажиры с удовольствием будут пользоваться новой электричкой», – отметил заместитель начальника КрасЖД по Абаканскому региону Александр Кожанов.

Отечественный электропоезд серии ЭП3Д отличают плавный ход при отправлении, торможении и во время движения и низкий уровень шума в вагонах. Для комфорта пассажиров электричка оснащена мягкими эргономичными сиденьями, инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В ней оборудованы места для перевозки велосипедов и спортивного инвентаря. Кроме того, электропоезд полностью адаптирован под потребности маломобильных пассажиров. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения.

Для управления современной машиной локомотивные бригады КрасЖД прошли специальное обучение.

«Пригородные перевозки – самый доступный вид транспорта для жителей Хакасии. Важны не только доступность и безопасность электропоездов, но и их комфортность, поэтому мы поддержали инициативу ОАО «ЖД» по обновлению парка и планируем продолжить совместную работу в этом направлении. Хакасия – регион с большим туристическим потенциалом, и нам, конечно, нужны новые электрички, в том числе для развития внутреннего туризма», – подчеркнул первый заместитель министра транспорта Республики Хакасия Олег Емелин.

Добавим: новый электропоезд – один из 4 составов, ежедневно задействованных в обслуживании пассажиров в Хакасии. В разные дни они совершают от 6 до 8 рейсов по четырем маршрутам: Абакан – Бискамжа, Бискамжа – Междуреченск, Абакан – Кошурниково, Лужба – Междуреченск (по участку Аскиз – Абаза пригородное сообщение осуществляется на тепловозной тяге).

В 2022 году пригородными поездами Красноярской железной дороги в Хакасии воспользовались почти 260 тыс. пассажиров (рост к 2021 году – 5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.