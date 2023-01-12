Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый рельсовый автобус РА-3 совершит первый рейс по маршруту Воронеж – Белгород 14 января

2023-01-12 17:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Рельсовый автобус РА-3, который заменит РА-2 на межобластном маршруте Воронеж – Белгород, совершит первый рейс в субботу, 14 января. Он доставит туристов и первых пассажиров из столицы Черноземья на традиционный белгородский фестиваль вареников.

Как и РА-2, рельсовый автобус РА-3 сообщением Воронеж-1 – Белгород будет курсировать круглогодично по субботам. Время в пути следования сократится на 20 минут и составит 3 часа 50 минут. Со станции Воронеж-1 поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать на станцию назначения в 10:40. Обратное отправление из Белгорода в 18:20 с прибытием в Воронеж в 22:10.

Приглашаем представителей СМИ совершить однодневную поездку на фестиваль и принять участие в торжественной встрече состава на вокзале в Белгороде. Для этого необходимо пройти аккредитацию, прислав свои данные (ФИО, должность и наименование СМИ) по электронной почте: RPolyakov@serw.ru до 12:00 13 января, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

