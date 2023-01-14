Поезд Деда Мороза в сезоне 2022-2023 годов увидели свыше 720 тыс. жителей более 120 российских городов

13:33

14 января Дед Мороз из Великого Устюга завершил большое путешествие по России сезона 2022-2023 годов на своем сказочном поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД». Напомним: оно началось 22 октября 2022 года и продлилось 85 дней.

Преодолев свыше 33 тыс. км, поезд посетил с праздничной программой более 120 больших и малых городов в более чем 60 субъектах России.

«На вокзалах больших городов и малых населенных пунктов участниками праздничных мероприятий стали более 720 тыс. человек. Самое большое число посетителей было в Петергофе – 50 тыс. А самое уникальное, индивидуальное, поздравление от Дедушки Мороза получил малыш из Якутии, живущий на одной из станций БАМа – Хани», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

«Поезд Деда Мороза» – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году было 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Также в проекте были задействованы редкие экземпляры локомотивов: 5 паровозов П-36, 2 тепловоза 3М62У и редчайший электровоз ЧС-2. Все они были украшены гирляндами из фонариков.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, была запланирована отдельная программа по билетам, которая включала встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Помощниками Дедушки Мороза и Снегурочки в их долгом путешествии стали порядка 120 человек, входящих в состав команды поезда: аниматоры, проводники и технический персонал.

По словам Дмитрия Пегова, в целом, в подготовке и реализации проекта «Поезд Деда Мороза» были задействованы десятки тысяч специалистов холдинга «ЖД» и профильных компаний: составители графиков движения, дежурно-диспетчерский персонал, работники вокзальных комплексов, локомотивных депо, вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, конструкторские бюро и т. д.