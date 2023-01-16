Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Самарской области изменяется график движения пригородных поездов

2023-01-16 14:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с выполнением работ по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная 16 и 30 января вносятся изменения в график движения пригородных поездов по направлениям Самара – Сызрань-1 и Самара – Курумоч, 17 и 31 января – по направлениям Сызрань-1 – Самара и Тольятти – Самара.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

