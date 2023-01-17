Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено в предстоящие выходные

10:21

В предстоящие выходные движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено для модернизации инфраструктуры перед запуском МЦД-4. В связи с этим поезда МЦД-2, а также часть электричек Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала.

При этом для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной маршрут сохранится. На участке Каланчевская – Курский вокзал они будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути.

Кроме того, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Технологические «окна» назначены в выходные дни (с 01:30 21 января до 04:30 23 января), когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.