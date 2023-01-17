Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено в предстоящие выходные

2023-01-17 10:21
Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено в предстоящие выходные
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предстоящие выходные движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено для модернизации инфраструктуры перед запуском МЦД-4. В связи с этим поезда МЦД-2, а также часть электричек Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала.

При этом для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной маршрут сохранится. На участке Каланчевская – Курский вокзал они будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути.

Кроме того, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Технологические «окна» назначены в выходные дни (с 01:30 21 января до 04:30 23 января), когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru