ЖД и правительство Московской области сотрудничают по вопросам транспортного обслуживания и развития железнодорожной инфраструктуры в регионе

19:02

16 января в администрации Московской области в Красногорске состоялась рабочая встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и генерального директора – председателя правления ОАО «ЖД» Олега Белозёрова.

Андрей Воробьев ознакомил Олега Белозёрова с работой ситуационного центра управления регионом, где осуществляются мониторинг и анализ региональных данных.

В ходе совещания стороны обсудили ряд ключевых вопросов по обеспечению транспортной доступности и снижению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Хочу поблагодарить за партнерство и внимание к вопросам, которые волнуют жителей Подмосковья. Наша цель сегодня – обсудить реализацию совместных решений по развитию инфраструктуры области, а также проекты, которые запланированы к реализации в этом году, в первую очередь, МЦД-3 и МЦД-4, которые заработают уже в августе-сентябре этого года», – сказал Андрей Воробьев.

«Уже несколько лет мы осуществляем колоссальный объем строительных работ в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Это один из самых сложных и капиталоемких проектов инвестпрограммы компании. Его реализация кардинальным образом трансформирует транспортное обслуживание жителей Московского региона. В обязательном порядке создаем безопасные и максимально удобные условия для пассажиров. Они буквально каждый день видят и ощущают улучшения на железной дороге», – подчеркнул Олег Белозёров.

В целях улучшения качества обслуживания жителей Москвы и Подмосковья в 2022 году для пассажиров введены 9 ТПУ, два из них – на территории Московской области: Толстопальцево и терминальный комплекс Шереметьево. Также открыта новая железнодорожная ветка для аэроэкспрессов в Шереметьево, благодаря которой здесь увеличено количество поездов – с 38 до 72 пар в сутки. В текущем году на территории Московской области будет введено еще два ТПУ – Лесной городок и Ольгино. Кроме того, будет завершено строительство 3 и 4 путей на участке Москва-Товарная – Апрелевка, что позволит увеличить пропускную способность на этом направлении с 79 до 216 пар поездов в сутки.

В августе-сентябре текущего года также планируется запуск новых диаметральных железнодорожных маршрутов МЦД-3 Крюково – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Перспективный суточный поток обоих диаметров в совокупности составит более миллиона человек. Для пассажиров будут доступны бесплатные пересадки, единая платежная система с выгодными тарифами, тактовое расписание и комфортные поезда.

Большое внимание в ходе рабочей встречи было уделено снижению уровня травматизма при пересечении железнодорожных путей. На постоянной основе ведется работа по созданию системы безопасных пешеходных переходов через железнодорожные пути, реализуется инвестпрограмма «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «ЖД».

В 2022 году Московская область и ОАО «ЖД» провели ряд мероприятий для снижения числа несчастных случаев: ликвидировано более 500 «опасных троп» через рельсы, благоустроено свыше 70 подходов к пешеходным переходам, построено 9,3 км ограждений вдоль железных дорог.

В ближайшие годы в регионе планируется строительство 30 одноуровневых пешеходных переходов и 10 разноуровневых, продолжится возведение ограждений вблизи железных дорог в населенных пунктах. Прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях МЦД.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы обновления пригородного железнодорожного транспорта в регионе. В соответствии с программой замены парка электропоездов в центральном транспортном узле до 2025 года, закупка нового подвижного состава в Московском транспортном узле осуществляется за счет компании-перевозчика АО «Центральная ППК». Всего с 2022 по 2025 годы будет закуплено 177 электропоездов, которые не только заменят поезда, выработавшие нормативный срок службы, но и позволят ускорить обновление подвижного состава на линиях. Новый подвижной состав поступит также на МЦД-3 и МЦД-4 к моменту запуска.