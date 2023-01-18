Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Сурская стрела» за 3 месяца перевезла в Пензенской области 10 тыс. пассажиров

2023-01-18
«Сурская стрела» за 3 месяца перевезла в Пензенской области 10 тыс. пассажиров
14 октября 2022 года по маршруту Пенза – Кузнецк начал курсировать скорый пригородный поезд «Сурская стрела». Запуск современного подвижного состава на территории Пензенской области стал возможен благодаря взаимодействию Куйбышевской железной дороги и правительства Пензенской области в рамках реализации программы по повышению транспортной доступности для жителей региона.

За первые 3 месяца услугами «Сурской стрелы» воспользовались 10 тыс. пассажиров.

Из Пензы поезд отправляется по пятницам, субботам и воскресеньям в 18:45 и прибывает в Кузнецк в 20:25, в обратном направлении – по субботам, воскресеньям и понедельникам с отправлением из Кузнецка в 06:40 и прибытием в Пензу в 08:20.

Экспресс делает остановки на станциях Заречная, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань, Сюзюм. Расстояние между Пензой и Кузнецком преодолевает за 1 час 40 минут.

Ежесуточно пассажирами скоростного пригородного поезда на маршруте Пенза – Кузнецк – Пенза становятся более 200 пассажиров. Больше всего пассажиры отмечают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальную стоимость проезда.

Приобрести билеты можно в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

