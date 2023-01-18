В 2022 году специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги получили около 10,5 тыс. маломобильных пассажиров

12:19

В 2022 году услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 10476 пассажиров с ограниченными возможностями. Это почти в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Наибольшее количество заявок поступило на вокзалы станций Воронеж-1 (1832), Воронеж-Южный (1571), Белгород (1524), Липецк (1201) и Россошь (920).

Пассажиры воспользовались такими сервисами, как сопровождение от/до автотранспорта и по территории вокзала, содействие при оформлении проездных документов и пользовании камерой хранения, организация встречи, высадка и посадка на поезда дальнего следования, предоставление места для временного пребывания, перемещение и погрузка багажа.

Напомним, что при необходимости маломобильным гражданам предоставляются вспомогательные технические средства, в том числе вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон поезда с низкой платформы, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для подъема по лестнице.

Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «ЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по тел.: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.