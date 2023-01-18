Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные января

2023-01-18 11:30
Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные января
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится 21-22 и 28-29 января в связи с работами по переводу на цифровое управление движением станции Москва-Сортировочная-Киевская для обеспечения тактового движения поездов на перегоне Очаково – Поклонная будущего МЦД-4.

Работы будут проводиться поочередно на 1 и 2 главных путях. Технологические «окна» назначены 21-22 января с 01:00 до 17:00 и 28-29 января с 00:40 до 16:40 в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

Обращаем внимание пассажиров, что из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

