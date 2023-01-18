В 2022 году услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались 6825 маломобильных пассажиров

10:25

В 2022 году услугами сопровождения на вокзальных комплексах и станциях ДВЖД воспользовались 6825 маломобильных пассажиров. Более половины из них – 4 тыс. человек – оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «ЖД». Сервис наиболее востребован в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам: привокзальные территории, здание вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходы на платформы. На отдаленных станциях без вокзалов по заявкам работает специальная выездная бригада. Услуги сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной железной дороге ведется адаптация вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов оснащены пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами. К 2030 году ими оснастят еще 13 вокзалов и 231 остановочный пункт.

На ряде вокзалов установлены эскалаторы, имеются кассы с пониженным прилавком, оборудованные индукционной петлей для слабослышащих граждан, размещены мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала. В 2023 году новые мнемосхемы с использованием специального шрифта планируется установить еще в помещениях 43 вокзалов и станций, в том числе в Южно-Сахалинске, Шмаковке, Смоляниново, Находке и др.

С информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или по электронному адресу: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.