С 22 января назначены дополнительные рейсы поезда сообщением Нижний Новгород – Кисловодск

16:56

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в сообщении с югом России назначены дополнительные рейсы поезда дальнего следования № 237/238 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться с 22 января в 19:14 и прибывать в Кисловодск через день в 10:40. Из Кисловодска поезд будет отправляться в сутки прибытия в 16:21 и прибывать в Нижний Новгород через день в 07:16. Поезд будет курсировать раз в 4 дня за исключением некоторых дат.

В состав поезда включены купейные, плацкартные вагоны и вагоны-СВ преимущественно последних лет постройки, оборудованные системами кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.

Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.