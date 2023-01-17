Свердловская железная дорога с 20 января назначает «Ласточки» в северные города Свердловской области

16:41

С 20 января 2023 года Свердловская железная дорога назначает в ежедневное курсирование скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов – Бокситы (город Североуральск). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Электропоезд будет делать остановки на станциях Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, о. п. ВИЗ. Таким образом, жители северных городов Свердловской области получат регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столицей Урала.

Поезд № 7076 сообщением Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться со станции Бокситы в 04:15 (здесь и далее – время местное), сделает остановку на станции Серов в 06:02 и прибудет в Екатеринбург в 11:44.

Поезд № 7075 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы будет отправляться из столицы Урала в 16:00, сделает остановку на станции Серов в 21:56 и прибудет на станцию Бокситы в 23:30.

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются комфортабельные скоростные электрички. Ранее добраться из Екатеринбурга до станции Бокситы можно было только с пересадкой в Серове с поезда на междугородний автобус. После запуска на направлении Екатеринбург – Бокситы пригородных «Ласточек» время в пути сократится на 2 часа по сравнению с мультимодальным маршрутом.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

До февраля на проезд по маршруту от Екатеринбурга до Боксит будет действовать специальный тариф – 883 рубля. Применяются все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» за 10 суток до даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.