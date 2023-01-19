На вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс

10:50

На железнодорожном вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс. Он расположен слева от главного входа в вокзальный комплекс и работает круглосуточно. Из кассового зала, не выходя обратно на улицу, можно попасть к поездам через тоннель № 2 либо пройти в зал ожидания или другие помещения вокзала.

В новом зале оборудовано четыре кассовых окна. Одно из них адаптировано для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске (имеет заниженный прилавок). Для самостоятельного оформления билетов на пригородные поезда установлены два терминала самообслуживания с оплатой банковской картой. Посмотреть актуальную информацию о прибытии и отправлении поездов пригородного и дальнего сообщения можно на двух электронных табло.

В связи с открытием нового зала прекратили работу пригородные кассы, которые располагались в восточном крыле вокзала (справа от главного входа).

Напомним, что оформить проездные документы на пригородные поезда можно также онлайн в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.