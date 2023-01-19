Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс

2023-01-19 10:50
На вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожном вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс. Он расположен слева от главного входа в вокзальный комплекс и работает круглосуточно. Из кассового зала, не выходя обратно на улицу, можно попасть к поездам через тоннель № 2 либо пройти в зал ожидания или другие помещения вокзала.

В новом зале оборудовано четыре кассовых окна. Одно из них адаптировано для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске (имеет заниженный прилавок). Для самостоятельного оформления билетов на пригородные поезда установлены два терминала самообслуживания с оплатой банковской картой. Посмотреть актуальную информацию о прибытии и отправлении поездов пригородного и дальнего сообщения можно на двух электронных табло.

В связи с открытием нового зала прекратили работу пригородные кассы, которые располагались в восточном крыле вокзала (справа от главного входа).

Напомним, что оформить проездные документы на пригородные поезда можно также онлайн в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru