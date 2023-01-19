С 20 января на Казанском направлении Московской железной дороги изменится расписание некоторых поездов

10:19

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в связи с ремонтно-путевыми работами на 2 главном пути перегона Авсюнино – Шатура. Работы начнутся 20 января и продолжатся в феврале. На данном участке осуществляется интенсивное движение – до 50 грузовых, 40 пригородных и 24 пассажирских поездов в сутки. Обновление железнодорожной инфраструктуры направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозок, а также повышения комфорта пассажиров во время поездки.

Так, в январе технологические «окна» запланированы с 20 по 31 число в будние дни с 08:20 до 14:20. В этот период железнодорожники проведут работы по смене рельсовых плетей на участке протяженностью 3,4 км. Всего в этом году планируется обновить порядка 44,5 км пути Казанского направления. В 2022 году на данном направлении отремонтировано 10,6 км на участке Кривандино – Черусти.

На время ремонта движение поездов на перегоне Авсюнино – Шатура будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни пригородные поезда № 6810 Москва – Шатура (отправлением в 09:48), № 6831 и № 6837 Шатура – Москва (в 12:31 и 14:17) не проследуют на участке Куровская – Шатура, электрички № 6804 и № 6818 Москва – Черусти (в 08:17 и 11:20), № 6835 и № 6845 Черусти – Москва (в 13:17 и 15:53) отменены на участке Куровская – Черусти.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.