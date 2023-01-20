Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Беспересадочный электропоезд Минино – Красноярск – Камарчага выйдет в первый рейс 23 января

2023-01-20 12:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 января в расписании КрасЖД появится беспересадочный электропоезд Минино – Красноярск – Камарчага. Он будет курсировать ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в течение всего зимнего периода.

Электропоезд назначен компанией «Краспригород» по просьбам пассажиров. Он позволит без пересадки на станции Красноярск безопасно и без пробок добираться на работу в утренние часы. Это особенно актуально в условиях снегопадов и резких температурных скачков, осложняющих автодорожную ситуацию в краевом центре.

Со станции Минино электропоезд будет отправляться в 08:00 и прибывать на станцию Красноярск в 08:35. Отправление со станции Красноярск в 08:48, прибытие в Камарчагу в 10:59. Время указано местное.

Отметим, что в будние дни пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться тремя беспересадочными маршрутами западного направления и семью – восточного. Кроме того, в расписание включены беспересадочные электропоезда до станции Красноярск-Серевный.

Уточнить информацию о графике движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

