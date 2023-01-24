Свердловская железная дорога с 1 февраля назначает дополнительные «Орланы» на маршруте Екатеринбург – Челябинск

09:11

С 1 февраля 2023 года между Екатеринбургом и Челябинском ежедневно будет курсировать еще одна пара скорых пригородных поездов «Орлан» (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). СвЖД назначает дополнительные рейсы в связи с высокой востребованностью поезда у пассажиров.

Жителям Екатеринбурга будет удобно совершать однодневные поездки в Челябинск. Поезд № 7120/7122 сообщением Екатеринбург – Челябинск будет отправляться из столицы Урала в 08:36 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Челябинск в 12:49. Время в пути – 4 часа 13 минут. Из Челябинска поезд № 7121/7119 будет отправляться в 19:06 и прибывать обратно в Екатеринбург в 23:10. Время в пути – 4 часа 4 минуты.

На маршруте предусмотрены остановки на о. п. Первомайская, о. п. Ботаническая, станциях Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и о. п. 236 км. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом.

Напомним: пара «Орланов» ежедневно курсирует между Екатеринбургом и Челябинском с 11 ноября 2022 года. Отправление из Челябинска в 06:50, из Екатеринбурга в 18:07. Остановки на о. п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о. п. Первомайская.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» имеет современный дизайн и продуманную эргономику. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.