Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля

17:55

Холдинг «ЖД» планирует назначить более 200 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни февраля.

Выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в этом году будут длинными: они приходятся в период с 23 по 26 февраля. Пиковой датой выезда станет 22 февраля, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Казань, Киров, Чебоксары, Оренбург, Ульяновск, Саратов, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и др.

Из Санкт-Петербурга поезда отправятся в Челябинск, Казань, Белгород, Великие Луки, Архангельск, Ярославль, Сортавалу.

Дополнительные назначения также запланированы из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, а также по таким маршрутам, как Тюмень – Оренбург, Зеленый Дол – Казань, Петрозаводск – Псков, Нижний Новгород – Кисловодск.

Кроме того, с 22 по 26 февраля между Москвой и Санкт-Петербургом будут дополнительно назначены рейсы высокоскоростных поездов «Сапсан». Более того, с 22 по 27 февраля «Ласточки» Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород, обычно курсирующие одиночными составами, будут курсировать в сдвоенном исполнении.

При повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Отметим, что в праздничные дни большой популярностью у пассажиров традиционно пользуются туристические поезда. Так, 23 февраля в очередные рейсы отправятся сразу несколько туристических поездов: «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «В Карелию» и «Серебряный маршрут», а также туристический поезд сообщением Самара – Уфа – Екатеринбург – Самара в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». В общей сложности в поездки на них смогут отправиться около 1 тысячи путешественников.

Более подробная информация о графиках и маршрутах их курсирования опубликована на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».