График движения пригородных поездов на Куйбышевской железной дороге изменится 30 и 31 января

10:52

В связи с выполнением работ по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная 30 и 31 января вносятся изменения в график движения пригородных поездов по направлениям Самара – Сызрань-1 – Самара, Самара – Курумоч – Самара, Самара – Жигулевское Море – Тольятти – Самара.

Изменения в расписании повлияют на график движения 21 пригородного поезда, в том числе 30 января выводятся из расписания рейсы «Ласточки» отправлением из Самары в Тольятти в 14:00 и 20:15 и из Тольятти в Самару в 10:31 и 20:11. 31 января выводятся из расписания рейсы «Ласточки» отправлением из Самары в Тольятти в 08:12 и из Тольятти в Самару в 10:31.

Время указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.