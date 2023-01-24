Билеты на «Сапсан» отправлением 23 февраля и 8 марта можно купить по сниженным фиксированным ценам

Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», планирующие путешествие 23 февраля и 8 марта, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам.

Специальная акция приурочена к праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню – и распространяется на все поезда «Сапсан».

Так, стоимость билета на 23 февраля в базовый класс обслуживания из Санкт-Петербурга в Москву составляет от 2280 рублей, в экономический – от 2498 рублей, на 8 марта – от 2091 рубля и от 2288 рублей соответственно (в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места). На цену билетов на эти даты не будет влиять спрос на перевозку или количество дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другое время.

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.