Туристы из Самары и Уфы в дни февральских праздников отправятся на Урал в двухэтажном поезде

12:34

В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» 23 февраля с железнодорожного вокзала Самары отправится двухэтажный туристический поезд в Уфу и Екатеринбург. Четырехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой разных народов, а также позволит попробовать традиционные для каждого региона блюда. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары и Уфы.

В начале путешествия пассажиры сделают остановку в столице Башкирии, где смогут познакомиться с самыми яркими страницами истории города, посетить Национальный музей Республики Башкортостан, увидеть выступление лучников и кураистов, а также попробовать настоящие башкирские угощения.

Далее поезд доставит туристов в Екатеринбург, где можно будет выбрать любую из понравившихся экскурсионных программ. Одна из них включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс», которое позволит погрузиться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с крупнейшим в мире тематическим музеем – Музейным комплексом военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма. В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. В пути пассажиров ждет завтрак в атмосферном кафе, фотосессия в специальном фотокупе и работа аудиогида. На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будет прицеплен паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзала и платформы в историческом стиле. Далее гостей ждет вечерняя экскурсия по Екатеринбургу и посещение популярных достопримечательностей. Вторая экскурсионная программа по Екатеринбургу позволит путешественникам за один день посетить монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники, экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект».

Для школьников в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования. В составе поезда – вагон-ресторан, комфортабельные двухэтажные вагоны категории купе и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «ЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.