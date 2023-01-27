Более 5 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев перевезено в уральских поездах в 2022 году

В 2022 году 5,3 тыс. домашних животных (+12% к 2021 году) перевезено без сопровождения владельцев поездами формирования Уральского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны Свердловской и Южно-Уральской железных дорог). Чаще других путешествовали собаки, кошки и кролики. Впервые поездку совершила обезьяна, она проделала путь из Нижнего Тагила в Москву. Также в числе редких «пассажиров» – шиншиллы, черепахи и аксолотли (личинки земноводных).

Перевозка животных в багажных купе без сопровождения владельцев осуществляется на сети дорог с 2018 года. В целом, с момента появления такой услуги уральскими поездами перевезено 15,7 тыс. таких путешественников.

Перевозка животных без сопровождения оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, телефонов отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку можно скачать на официальном сайте ОАО «ЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление. Домашних питомцев перевозят в закрытой клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с ними можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.