28-29 января и 4-5 февраля на центральном участке МЦД-2 будет организовано реверсивное движение

28-29 января и 4-5 февраля поезда на участке Каланчевская – Курский вокзал будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути. Это связано с путевыми работами для запуска МЦД-4.

Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено. Поезда МЦД-2 и часть электричек Рижског и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала, от Подольска до Курского вокзала.

При этом для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной маршрут на участке Каланчевская – Курский вокзал сохранится.

Кроме того, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Технологические «окна» назначены в выходные дни, с 01:30 28 января до 04:30 30 января и с 01:30 4 февраля до 04:30 6 февраля, когда пассажиропоток минимален.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.